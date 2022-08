Sophie Clermont (concierge du tournoi) : « Rafael Nadal vient toujours me saluer et prendre de mes nouvelles »

Le journal du Quebec est allé inter­roger la respon­sable des joueurs du tournoi de Montréal. Comme d’ha­bi­tude, c’est crous­tillant avec quelques petites anec­dotes amusantes.

Sophie Clermont, 41 ans, officie donc comme super concierge pour que les joueurs soient dans un vrai cocon.

L’an dernier, c’est Giorgi qui a surpris tout le monde : « Camila passait ses soirées à jouer au back­gammon avec ses béné­voles chauf­feurs. Du coup, elle est vite devenue notre coqueluche. »

Sophie insiste aussi sur deux points, l’uti­li­sa­tion de la table de ping‐pong : « Cela a quelque chose d’incroyable de voir deux joueurs qui s’affrontent norma­le­ment sur de grands terrains se faire face au tennis de table »

Et l’at­ti­tude de Nadal : « Mon chou­chou est Rafael Nadal, il est cour­tois et il vient toujours saluer et prendre des nouvelles lorsqu’il arrive »