Il existe dans le tennis un gourou qui vante les bienfaits de plonger son corps dans l’eau glacée. D’ailleurs, lors du confinement son intervention en compagnie de Novak Djokovic lors d’un live sur Instagram avait fait plus que du buzz. Cet hollandais n’a visiblement pas que le Serbe comme disciple.

En conférence de presse, Stefanos Tstispas lui a aussi fait une belle promotion. On est plutôt surpris car le Grec semblait avoir les pieds sur terre, là où quelques fois le numéro un mondial nage dans un petit délitement mystique.

« C’est très bon pour la récupération. Et si vous voulez en savoir davantage, il y a quelqu’un qui fait la promotion des bienfaits de cela pour la santé, et de l’eau froide. Il s’agit de Wim Hof. Je sais que Caroline Wozniacki l’a rencontré, et a travaillé avec lui aussi. Il a écrit un livre, et sa méthode est incroyable. Se plonger dans de l’eau glacée a effectivement un effet gratifiant pour votre corps, mais cela a également un effet sur l’esprit. Cela vous éclaircit l’esprit, vous donne de meilleures pensées. En tout cas, c’est le sentiment que j’ai. Il y a des tas de bienfaits, vous devriez vérifier. Et Wim Hof dont j’ai parlé, a les réponses à toutes ces questions »