« Russische Spielerinnen, die hier sind, verhalten sich respektlos gegenüber denje­nigen, die vom Ukraine‐Krieg betroffen sind. Sie machen sich lustig. Einige ziehen demons­trativ Trainingsanzüge in den 🇷🇺 Nationalfarben an. » Deutsche Meisterin Eva Lys beim ITF‐Event in Nur‐Sultan🇰🇿