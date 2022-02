Le monde du sport ne reste pas insen­sible ni impar­tial face aux offen­sives lancées par la Russie en Ukraine.

La Fédération ukrai­nienne de tennis en a conscience et c’est en ce sens qu’elle a transmis une lettre au président de l’ITF, David Haggerty, dans laquelle elle demande le bannis­se­ment de la Russie mais aussi du pays allié de Vladimir Poutine, la Biélorussie.

« Les civils meurent, y compris des femmes et des enfants ; les infra­struc­tures civiles s’ef­fondrent. Il s’agit d’une guerre à grande échelle qui va faire reculer notre pays de plusieurs décen­nies (…) La Russie et la Biélorussie n’ont pas le droit non seule­ment d’or­ga­niser des compé­ti­tions inter­na­tio­nales sur leur terri­toire, mais aussi de parti­ciper à tous les tour­nois ITF par équipe et indi­vi­duels à l’étranger », peut‐on lire sur le papier.

Pour rappel, l’ITF orga­nise la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup, les tour­nois olym­piques et encadre les quatre Grands Chelems. Elle n’a aucune influence sur les circuits ATP et WTA. Et pour le moment, elle n’a pas répondu.