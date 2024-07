Jan‐Lennard Struff muss aus gesund­heit­li­chen Gründen aus dem Einzelwettbewerb raus­ziehen. Doppel wird er spielen. Das hat der DTB gerade bekannt­ge­geben.



Struff has with­drawn from the singles compe­ti­tion due to medical reason, german fede­ra­tion publi­shed. Intends to play Doubles.