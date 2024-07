De passage ce lundi sur les ondes de la radio espa­gnole, El Laguero, après la défaite de Rafael Nadal face à Novak Djokovic au deuxième tour de Jeux Olympiques de Paris, Alex Corretja a notam­ment été inter­rogé sur la calen­drier à venir de son compatriote.

Et alors que Nadal demeure toujours inscrit pour l’US Open (du 26 août au 8 septembre), sa présence à New‐York dans moins d’un mois semble quasi­ment impos­sible pour le double fina­liste à Roland‐Garros.

« Pour l’U.S. Open, on ne peut pas aller à New York sans avoir déjà joué sur dur. Va‐t‐il aller à Cincinnati dans 10 jours avec un nouveau chan­ge­ment de surface ? Je pense que c’est presque impos­sible », a‑t‐il expliqué avant d’émettre une hypo­thèse sur la fin de saison du Majorquin. « Et s’il aidait d’une manière ou d’une autre l’équipe de Coupe Davis ? Peut‐être en se moti­vant pour jouer le double et apporter quelque chose à l’équipe en septembre avant, peut‐être, de jouer la finale en novembre. »