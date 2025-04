Scène surééa­liste à l’issue du double entre Shelton/Bopanna et Bolleli/Vavassori. Alors que Ben et Rohan venaient de l’emporter au tie‐break du 3ème set, Vavasorri s’est plain du trai­te­ment qu’on lui avait accordé en frap­pant quelques balles sur l’homme.

Vavassori complai­ning about body shots in tennis



Just salty he lost. What a sore loser



Shelton calling him soft



« It’s tennis bro, it’s not a base­ball«



Get that whiny bitch‐ass Italian out of there pic.twitter.com/EWnseiogEN