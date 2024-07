Si Novak Djokovic n’a certes pas battu un Rafael Nadal des grands jours, ce mardi au deuxième tour des Jeux olym­piques, il a néan­moins réalisé le match presque parfait malgré une fin de match un peu compliquée.

Invité à réagir sur la pres­ta­tion du Serbe dans l’émis­sion Sans Filet sur Winamax, l’an­cien joueur trico­lore, Julien Varlet, a notam­ment insisté sur sa condi­tion physique.

🃏 « Djokovic a fait le match parfait contre Nadal. Je l’ai trouvé très affûté, il était aérien, il bondis­sait et avait des frappes lourdes et précises. »



« Il faut revenir un mois et demi en arrière où il se retire à Roland‐Garros, il se fait opérer du genou, il arrive sur une surface qui est merdique, le gazon, parce que les appuis sont hyper aléa­toires et j’ai l’im­pres­sion qu’entre sa finale de Wimbledon et les Jeux Olympiques, il a travaillé physi­que­ment. Je le trouve hyper affûté, mais vrai­ment, au niveau dépla­ce­ment il est aérien, il bondit, il tourne bien autour de la balle. Et puis il avait des frappes d’une lour­deur, d’une préci­sion. Pourtant, voilà, il a fait finale à Wimbledon, il arrive à Paris il fait un non‐match contre Ebden car il n’y a pas d’ad­ver­sité et pour les réglages, ce n’est pas simple et il tombe sur Nadal en faisant un match parfait. »