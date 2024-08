Battus en quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris par la paire de spécia­listes améri­cains, Rajeev Ram et Austin Krajicek, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz sont tous simple­ment tombés sur plus forts qu’eux ce mercredi soir.

Une défaite qui a permis de faire taire certaines mauvaises langues concer­nant le niveau jugé insuf­fi­sant de certains joueurs de double par rapport aux meilleurs joueurs de simple.

À ce propos, le Français Édouard Roger‐Vasselin, spécia­liste de la disci­pline, a tenu à exprimer publi­que­ment son son sentiment.

Doubles players are not that bad 😇 https://t.co/UQdxqE8x3R — EdouardRogerVasselin (@ERogerVasselin) August 1, 2024

« Les joueurs de double ne sont pas si mauvais », a écrit l’ac­tuel 11e joueur mondial en double.