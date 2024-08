De passage sur les ondes de la radio espa­gnole El Larguero, Alex Corretja a été inter­rogé sur Rafael Nadal et la suite de sa carrière alors que ce dernier a déclaré vouloir prendre le temps de se poser pour réflé­chir.

Pour le double fina­liste de Roland‐Garros, cette atti­tude et volonté de ne pas préci­piter les choses reflètent parfai­te­ment le carac­tère du Majorquin.

« Lorsqu’il a commencé la tournée sur terre battue, il a dit qu’il voulait voir comment il se sentait. Il a eu Roland Garros et les Jeux Olympiques et main­te­nant ces deux rendez‐vous impor­tants sont terminés. Il doit rentrer chez lui, réflé­chir et sentir où il veut aller. Nous avons toujours vu le Nadal rapide sur le court mais en dehors il aime méditer et c’est un reflet fidèle de ce qu’il fait avec sa carrière. Rafa est comme ça, il demande trois balles au service, prend sa serviette et main­te­nant il fait la même chose avec sa carrière, et je ne suis pas surpris. »