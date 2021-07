Ugo Humbert est grand ! Mené un set à rien par Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale du tournoi olym­pique, le Messin a trouvé les ressources pour renverser le 4e joueur mondial après un match de très haut niveau (2–6, 7–6, 6–2).

Interrogé à la suite de ce succès par notre quoti­dien préféré, Ugo est revenu sur une éven­tuelle bles­sure du Grec qui semblait gêné au mollet à la fin du deuxième set. Et il s’en moque totalement.

« Je n’ai même pas envie de parler de ça, coupe Humbert. Je ne sais pas ce qu’il avait. Il avait dit pareil à Bercy, il était blessé… Moi aussi j’étais en train de cramper à la fin. Blessure, je ne sais pas. Le plus impor­tant, c’est de me concen­trer sur ce que j’ai à faire. J’ai envie de produire du niveau de jeu. Qu’il soit blessé ou pas, j’ai fait mon match. Ils m’ont demandé si je voulais dix minutes (de pause) à la fin, j’ai dit : »Non, moi je veux l’achever. » C’est vrai ! Je n’ai pas envie de regarder ce qu’il fait. Il avait peut‐être des crampes, il avait peut‐être quelque chose. J’ai fait mon match, il n’y a rien à en enlever. À la fin, on était tous les deux à bout physi­que­ment. C’est surtout menta­le­ment que j’ai réussi à prendre le dessus. »