Un mois après avoir créé la sensa­tion en élimi­nant Stefanos Tsitsipas au premier tour de Wimbledon, Frances Tiafoe n’a cette fois pas pu rééditer cette perfor­mance au deuxième tour des Jeux olym­piques. Battu 3–6, 4–6 en 1h20, l’Américain a reconnu à l’issue de la rencontre que la marche était un peu trop haute ce mardi.

« Je n’ai pas bien servi aujourd’hui », a admis Tiafoe (qui reste en lice en double aux côtés de Rajeev Ram). « Il avait beau­coup de deuxièmes services et il a pu faire le jeu avec son coup droit. A Wimbledon, je servais beau­coup mieux, j’étais capable de servir et de volleyer et de mettre beau­coup plus de pres­sion sur lui. Mais il a bien joué aujourd’hui. Il a bien frappé la balle. Il a joué de la bonne façon dans les moments impor­tants. C’est un bon joueur. Il n’est pas là par hasard. »