Après les belles quali­fi­ca­tions de Jérémy Chardy et d’Ugo Humbert pour les huitièmes de finale dans le tournoi de simple, il n’y a en revanche plus de fran­çais dans le tableau de double. En effet, la dernière paire en lice composée de Gaël Monfils et de Jérémy Chardy s’est inclinée face aux Allemands Alexander Zverev et Jan‐Lennard Struff : 4–6, 5–7.

Une petite décep­tion pour le camp trico­lore même si le tournoi de double mixte où la France sera repré­sentée par deux paires (Mahut‐Mladenovic et Herbert‐Ferro) débute ce mercredi.