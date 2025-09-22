AccueilLaver CupCasper Ruud en admiration face à Alcaraz : "Sur chaque situation, Carlos...
Casper Ruud en admi­ra­tion face à Alcaraz : « Sur chaque situa­tion, Carlos a au moins 17 possi­bi­lités, je lui ai juste dit de jouer celle qui est la meilleure »

Los de leur double Casper Ruud et Carlos Alcaraz ont été effi­caces face à Michelsen et Opelka. Ils l’ont emporté 7–6, 6–1 permet­tant à l’Europe de rester en vie. Lors de l’in­ter­view sur le court après le match, le Norvégien a bien voulu expli­quer ce qu’il s’est passé sur le court et notam­ment après le point de fou réalisé par son parte­naire avec cette amortie venu de nulle part.

« Sur chaque situa­tion Carlos a au moins 17 possi­bi­lités, je lui ai juste dit joue celui qui est le meilleur. Après géné­ra­le­ment, il choisi le plus dur et cela fonc­tionne donc je lui ai dit vas‑y »

