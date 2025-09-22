Los de leur double Casper Ruud et Carlos Alcaraz ont été efficaces face à Michelsen et Opelka. Ils l’ont emporté 7–6, 6–1 permettant à l’Europe de rester en vie. Lors de l’interview sur le court après le match, le Norvégien a bien voulu expliquer ce qu’il s’est passé sur le court et notamment après le point de fou réalisé par son partenaire avec cette amortie venu de nulle part.
my shaylllaaaas 😭😭😭😭💙💙 pic.twitter.com/jlHh5gDnXh— f (@fvaeey) September 21, 2025
« Sur chaque situation Carlos a au moins 17 possibilités, je lui ai juste dit joue celui qui est le meilleur. Après généralement, il choisi le plus dur et cela fonctionne donc je lui ai dit vas‑y »
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 08:59