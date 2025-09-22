AccueilVidéosAlcaraz est un génie...de l'amortie
Alcaraz est un génie…de l’amortie

Lors de son double en compa­gnie de Casper Ruud, Carlos a exécuté une amortie alors que la situa­tion ne le deman­dait pas forcé­ment. En face Michelsen n’a pas vrai­ment compris ce qui lui arri­vait, il faut dire que mettre la balle aussi proche du filet est assez complexe.

Mais plus c’est dur, et plus Carlos se dit que c’est possible. Inutile de préciser que tous les cham­pions présents ainsi que les fans ont salué cette perfor­mance comme il se doit.

Publié le lundi 22 septembre 2025 à 08:30

