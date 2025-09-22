Lors de son double en compagnie de Casper Ruud, Carlos a exécuté une amortie alors que la situation ne le demandait pas forcément. En face Michelsen n’a pas vraiment compris ce qui lui arrivait, il faut dire que mettre la balle aussi proche du filet est assez complexe.
Magicaraz 🪄🎩 pic.twitter.com/FQYpav7Ckl— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) September 21, 2025
Mais plus c’est dur, et plus Carlos se dit que c’est possible. Inutile de préciser que tous les champions présents ainsi que les fans ont salué cette performance comme il se doit.
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 08:30