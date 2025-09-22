AccueilLaver CupMême Yannick Noah n'en peut plus du jeu de Zverev !
Il y a des images qui en disent plus que les paroles ou les écrits. 

Lors du match décisif entre Fritz et Zverev, Noah sur le banc est complè­te­ment désemparé. 

Sur un point impor­tant où Alexander aurait du conclure s’il était plus agressif, l’Allemand est encore resté sur sa ligne au grand désarroi du team Europe.

Noah, n’en croyant pas ses yeux est tota­le­ment dépité et regarde Alcaraz en le ques­tion­nant des yeux, mieux en lui deman­dant presque comment il peut changer les choses…mais on le sait tous, c’est quasi­ment impossible…

