Il y a des images qui en disent plus que les paroles ou les écrits.

Lors du match décisif entre Fritz et Zverev, Noah sur le banc est complè­te­ment désemparé.

Sur un point impor­tant où Alexander aurait du conclure s’il était plus agressif, l’Allemand est encore resté sur sa ligne au grand désarroi du team Europe.

Having Zverev play the decider cost them their chance. He opens up the court but can’t finish with a FH winner, hugs the base­line all the time. Frustrated Yannick turns to Carlos for advice, but even Carlos can’t help, for he doesn’t have the racquet. pic.twitter.com/zWSKNgX5et — 10ennis (@10ontennis) September 22, 2025

Noah, n’en croyant pas ses yeux est tota­le­ment dépité et regarde Alcaraz en le ques­tion­nant des yeux, mieux en lui deman­dant presque comment il peut changer les choses…mais on le sait tous, c’est quasi­ment impossible…