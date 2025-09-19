Avant le début de la 9e édition de la Laver Cup à San Francisco ce week‐end (19 au 21 octobre), Rafael Nadal a adressé un message de soutien à son ancienne équipe, la Team Europe.
« Bonne chance à la Team Europe. Et n’oubliez pas : ‘Any finger, you cross !’ (‘n’importe quel doigt, tu croises !)’ », a écrit l’Espagnol, en référence à un moment culte en double avec Tsitsipas, qu’il a partagé sur X :
Good luck Team Europe 🔵! And don’t forget : “𝘼𝙣𝙮 𝙛𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧, 𝙮𝙤𝙪 𝙘𝙧𝙤𝙨𝙨.”! 😂😂— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 19, 2025
💪🏼 @LaverCup 💪🏼
pic.twitter.com/3czDASRZVk
Nadal avait bien du mal à comprendre les signes de la main de Tsitsipas !
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 14:23