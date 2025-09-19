AccueilLaver CupLe message particulier de Nadal à la Team Europe : "N'oubliez pas...
Le message parti­cu­lier de Nadal à la Team Europe : « N’oubliez pas ça ! »

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

Avant le début de la 9e édition de la Laver Cup à San Francisco ce week‐end (19 au 21 octobre), Rafael Nadal a adressé un message de soutien à son ancienne équipe, la Team Europe. 

« Bonne chance à la Team Europe. Et n’ou­bliez pas : ‘Any finger, you cross !’ (‘n’im­porte quel doigt, tu croises !)’  », a écrit l’Espagnol, en réfé­rence à un moment culte en double avec Tsitsipas, qu’il a partagé sur X : 

Nadal avait bien du mal à comprendre les signes de la main de Tsitsipas !

Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 14:23

