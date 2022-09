Si Roger Federer n’a pas pu retenir ses larmes à l’issue de son dernier match en carrière où il s’est fina­le­ment incliné d’un rien aux côtés de Rafael Nadal en double, ce dernier est apparu le plus touché par cette retraite et peut‐être un peu égale­ment par cette défaite même si elle est plus qu’anecdotique.

Rival, ami et même confi­dent de Roger sur le circuit, l’Espagnol a versé de nombreuses larmes à l’oc­ca­sion de la petite céré­monie orga­nisée en l’hon­neur du Bâlois.

Look at Rafa pic.twitter.com/ZAjOSO4zmm — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 23, 2022

Satanés oignons…