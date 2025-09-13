Yannick était l’un des invités du Moscato Show sur RMC Info. Il faut dire que la semaine prochaine il sera en Californie pour un nouveau job : capi­taine de l’équipe d’Europe. Très proche de Moscato, Yannick a dévoilé les circons­tances de sa nomi­na­tion et c’est plutôt drôle.

🇪🇺😅 Yannick Noah nous explique comment il est devenu capi­taine de Laver Cup : « C’est une idée de Roger (Federer). Un jour, j’étais au Cameroun, en paréo, ça faisait 5 minutes qu’il y avait du réseau et le télé­phone a sonné. C’était Roger et il me propo­sait d’être capi­taine. » pic.twitter.com/07ompHK294 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 11, 2025

« En fait c’est une idée de Roger, les 6 premières années il a pris John McEnroe et Björn Borg, et un jour j’étais au Cameroun à la maison, cela faisait cinq minutes qu’il y avait du réseau, le télé­phone sonne et c’est Roger qui me dit : ‘Tu veux pas être capi­taine à ma Laver Cup », je lui ai répondu : « Je suis en paréo, j’ai pas la tv » et Federer a insisté et bien sûr j’ai accepté. Une fois que j’ai accroché je me suis dit : coaché ces gars là ce n’est pas rien, j’ar­rive pas en pensant c’est moi Yannick vous allez voir ce que vous allez voir, donc je viens tout humi­lité, j’ai un petit flip quand même »