AccueilLaver CupNoah sur sa nomination en tant que capitaine de l'Europe : "Federer...
Laver Cup

Noah sur sa nomi­na­tion en tant que capi­taine de l’Europe : « Federer m’a appelé, j’étais en paréo au Cameroun à la maison, cela faisait cinq minutes qu’il y avait du réseau »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

221

Yannick était l’un des invités du Moscato Show sur RMC Info. Il faut dire que la semaine prochaine il sera en Californie pour un nouveau job : capi­taine de l’équipe d’Europe. Très proche de Moscato, Yannick a dévoilé les circons­tances de sa nomi­na­tion et c’est plutôt drôle. 

« En fait c’est une idée de Roger, les 6 premières années il a pris John McEnroe et Björn Borg, et un jour j’étais au Cameroun à la maison, cela faisait cinq minutes qu’il y avait du réseau, le télé­phone sonne et c’est Roger qui me dit : ‘Tu veux pas être capi­taine à ma Laver Cup », je lui ai répondu : « Je suis en paréo, j’ai pas la tv » et Federer a insisté et bien sûr j’ai accepté. Une fois que j’ai accroché je me suis dit : coaché ces gars là ce n’est pas rien, j’ar­rive pas en pensant c’est moi Yannick vous allez voir ce que vous allez voir, donc je viens tout humi­lité, j’ai un petit flip quand même »

Publié le samedi 13 septembre 2025 à 10:14

Article précédent
Effrayée par son anglais, Jacquemot, quali­fiée en demi‐finale s’offre un discours tota­le­ment inédit !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.