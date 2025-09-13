Yannick était l’un des invités du Moscato Show sur RMC Info. Il faut dire que la semaine prochaine il sera en Californie pour un nouveau job : capitaine de l’équipe d’Europe. Très proche de Moscato, Yannick a dévoilé les circonstances de sa nomination et c’est plutôt drôle.
🇪🇺😅 Yannick Noah nous explique comment il est devenu capitaine de Laver Cup : « C’est une idée de Roger (Federer). Un jour, j’étais au Cameroun, en paréo, ça faisait 5 minutes qu’il y avait du réseau et le téléphone a sonné. C’était Roger et il me proposait d’être capitaine. » pic.twitter.com/07ompHK294— Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 11, 2025
« En fait c’est une idée de Roger, les 6 premières années il a pris John McEnroe et Björn Borg, et un jour j’étais au Cameroun à la maison, cela faisait cinq minutes qu’il y avait du réseau, le téléphone sonne et c’est Roger qui me dit : ‘Tu veux pas être capitaine à ma Laver Cup », je lui ai répondu : « Je suis en paréo, j’ai pas la tv » et Federer a insisté et bien sûr j’ai accepté. Une fois que j’ai accroché je me suis dit : coaché ces gars là ce n’est pas rien, j’arrive pas en pensant c’est moi Yannick vous allez voir ce que vous allez voir, donc je viens tout humilité, j’ai un petit flip quand même »
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 10:14