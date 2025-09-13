Vainqueur de Dino Prizmic (6−4, 5–7, 6–1), le Parisien a réussi son baptême du feu en Coupe Davis. Après le point glané par Coco, Arthur Rindeknech n’a pas lésiné face à Marin Ciic (6−2, 6–4). Chez nos confrères de l’Equipe, Corentin est revenu sur l’am­biance un peu parti­cu­lière de sa grande première.

« Pour me décon­cen­trer aujourd’hui, c’était un gros chal­lenge pour eux. Ils auraient pu faire ce qu’ils voulaient, ça n’au­rait rien changé. La seule personne sur laquelle je me concen­trais, c’était moi‐même. On m’a raconté des choses qui se sont passées que je n’avais pas remarqué. C’est bien que les gens mani­festent, c’est normal, c’est un pays de sport. C’est ça qu’on veut en Coupe Davis. Ça fait partie du plaisir que j’ai pris sur le terrain. Je ne l’ai pas pris person­nel­le­ment quand ils faisaient du bruit entre le premier et le deuxième service. Une ambiance comme ça, je ne peux pas rêver mieux »