L’ancien coach des soeurs Wiliams préco­nise un chan­ge­ment en profon­deur de la tech­nique au service adoptée par Jannik Sinner. Rick préco­nisé l’ar­rivée d’un biomé­ca­ni­cien comme cela a été mis en place avec la joueuse améri­caine. Il est vrai que le service est le seul coup au tennis où l’on peut maitriser tous les para­mètres techniques.

« Sinner a besoin d’une modi­fi­ca­tion biomé­ca­nique sur son service pour maxi­miser le %. Ses tactiques sont uniques car sa posi­tion sur le court et sa puis­sance font pani­quer les autres. Contre Carlos, il doit ajouter une petite variante, mais son service est la clé pour obtenir des points faciles vers la victoire »

Publié le samedi 13 septembre 2025 à 11:20

