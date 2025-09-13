L’ancien coach des soeurs Wiliams préconise un changement en profondeur de la technique au service adoptée par Jannik Sinner. Rick préconisé l’arrivée d’un biomécanicien comme cela a été mis en place avec la joueuse américaine. Il est vrai que le service est le seul coup au tennis où l’on peut maitriser tous les paramètres techniques.
Sinner does need a biomechanical modification on the serve to maximize the %. His tactics are unique as his court position and firepower make others freak. Against Carlos he needs to sprinkle in a wrinkle but his serve that is key to getting free lunches to victory. @janniksin— Rick Macci (@RickMacci) September 13, 2025
« Sinner a besoin d’une modification biomécanique sur son service pour maximiser le %. Ses tactiques sont uniques car sa position sur le court et sa puissance font paniquer les autres. Contre Carlos, il doit ajouter une petite variante, mais son service est la clé pour obtenir des points faciles vers la victoire »
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 11:20