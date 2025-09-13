L’ancien coach des soeurs Wiliams préco­nise un chan­ge­ment en profon­deur de la tech­nique au service adoptée par Jannik Sinner. Rick préco­nisé l’ar­rivée d’un biomé­ca­ni­cien comme cela a été mis en place avec la joueuse améri­caine. Il est vrai que le service est le seul coup au tennis où l’on peut maitriser tous les para­mètres techniques.

Sinner does need a biome­cha­nical modi­fi­ca­tion on the serve to maxi­mize the %. His tactics are unique as his court posi­tion and fire­power make others freak. Against Carlos he needs to sprinkle in a wrinkle but his serve that is key to getting free lunches to victory. @janniksin — Rick Macci (@RickMacci) September 13, 2025

« Sinner a besoin d’une modi­fi­ca­tion biomé­ca­nique sur son service pour maxi­miser le %. Ses tactiques sont uniques car sa posi­tion sur le court et sa puis­sance font pani­quer les autres. Contre Carlos, il doit ajouter une petite variante, mais son service est la clé pour obtenir des points faciles vers la victoire »