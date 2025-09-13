La Grèce s’intéresse de plus près du cas Novak Djokovic depuis que le GOAT a décidé de s’installer à Athènes. Un site media de tennis de référence s’est donc penché sur le mode de vie du Serbe.
L’on apprend par exemple que le petit déjeuner de Nole est précédé par deux moments importants.
Dans un premier temps, il ne peut pas commencer la journée sans faire une prière : « Le moment où je me réveille est toujours une expression de gratitude pour le fait d’être en vie et d’avoir une nouvelle chance de vivre » puis il enchaine en buvant un breuvage un peu spécial.
En effet, il s’hydrate ensuite avec de l’eau chaude, du citron et du sel, ainsi qu’une formule spéciale qui reconstitue les électrolytes et les minéraux. « Ce n’est pas simplement de l’eau, c’est un mélange qui active le corps de l’intérieur »…
Et bien sûr pas de café : « Peut‐être parfois du thé vert avec un peu de caféine »
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 11:56