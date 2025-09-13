AccueilInsoliteDjokovic dévoile aux Grecs ses routines du matin, elles sont plus qu'étonnantes
Djokovic dévoile aux Grecs ses routines du matin, elles sont plus qu’étonnantes

Laurent Trupiano

La Grèce s’in­té­resse de plus près du cas Novak Djokovic depuis que le GOAT a décidé de s’ins­taller à Athènes. Un site media de tennis de réfé­rence s’est donc penché sur le mode de vie du Serbe. 

L’on apprend par exemple que le petit déjeuner de Nole est précédé par deux moments importants. 

Dans un premier temps, il ne peut pas commencer la journée sans faire une prière : « Le moment où je me réveille est toujours une expres­sion de grati­tude pour le fait d’être en vie et d’avoir une nouvelle chance de vivre » puis il enchaine en buvant un breu­vage un peu spécial.

En effet, il s’hy­drate ensuite avec de l’eau chaude, du citron et du sel, ainsi qu’une formule spéciale qui recons­titue les élec­tro­lytes et les miné­raux. « Ce n’est pas simple­ment de l’eau, c’est un mélange qui active le corps de l’in­té­rieur »

Et bien sûr pas de café : « Peut‐être parfois du thé vert avec un peu de caféine »

Publié le samedi 13 septembre 2025 à 11:56

