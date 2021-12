Bercy, « the place to be ». Cela se confirme après cette édition 2021 abso­lu­ment géniale. Et pour un Rolex Paris Masters parfai­te­ment réussi, il faut un Français qui brille. Hugo Gaston réci­dive dans la capi­tale après ses exploits à Roland‐Garros 2020. À l’heure actuelle, qui de mieux que le jeune Toulousain pour entrer en commu­nion avec le public ? Le spécia­liste de l’amortie a ce talent, ou peut‐être ce don, d’embarquer avec lui tout un stade ou toute une salle. Il s’est passé quelque chose de rare en fin de soirée, le 4 novembre, contre Carlos Alcaraz. Mené 5–0 dans le deuxième set, Gaston a cru en une remon­tada grâce au soutien des fans fran­çais, clai­re­ment en manque de tennis. Alcaraz, désem­paré, presque sonné, se souviendra long­temps de ce match. Ces ambiances élec­triques, en mode Coupe Davis, font du bien au tennis. Surtout que la « Piqué Cup », jouée pour les Bleus à huis clos à Innsbruck, en Autriche, a tout autre allure. On conseille au génial Hugo Gaston de bien se mouiller la nuque.

