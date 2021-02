Cet Open d’Australie condense tout ce qui excite les anti‐Djokovic, et tout ce qui unit ses fans. Prises de paroles sans conces­sion, match où, bles­sé, le Serbe l’emporte, résur­rec­tion, et gri­maces, com­men­taires déso­bli­geants des adver­saires, rien ne nous a été épar­gné. Rien mais l’on a envie de dire mer­ci tant le cir­cuit serait poli­ti­que­ment cor­rect s’il fal­lait s’ap­puyer sur cer­taines confé­rences de presse insi­pides livrées par des joueurs de talent mais peu­reux de se mettre à dos qui que ce soit. Nole lui se moque de tout cela, ses objec­tifs sont clairs et l’ad­ver­si­té le galvanise.

On peut certes ne pas l’ai­mer, ne pas l’ap­pré­cier, mais par pitié ne remet­tons pas en cause ses qua­li­tés ten­nis­tiques, son art de la défense, cette élas­ti­ci­té mus­cu­laire qui en fait un cham­pion incroyable. Souvent Roger Federer nous avait expli­qué qu’il avait enfan­té des « monstres », aujourd’­hui la situa­tion est iden­tique avec Daniil Medvedev qui semble deve­nir un « Djoko » 2.0.

Ce sont pour toutes ces rai­sons, qu’en­cou­ra­ger le serbe face au russe ce dimanche sera un acte de bra­voure. On com­prend aisé­ment que les esthètes veulent que Roger ou Rafa soient les plus grands car ils nous inter­rogent moins. Novak sait tout cela, et voi­la pour­quoi il a déci­dé de conti­nuer ce tour­noi, bles­sé sans sa chair mais aus­si dans son âme. Djokovic est en mis­sion et la souf­france est un allié de poids avant ce duel où le com­bat risque d’être titanesque.