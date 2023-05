Le souci avec l’af­faire Hugo Gaston, c’est évidem­ment plus la raison du geste du fran­çais que le montant de la sanc­tion qui l’ac­com­pagne d’au­tant qu’elle a été divisée par deux en fonc­tion du compor­te­ment du trico­lore dans les 6 mois à venir.

Corentin Moutet a beau tenter de défendre son collègue en expli­quant que la sentence est trop lourde, c’est juste­ment parce qu’elle est impor­tante et qu’elle touche au porte monnaie qu’elle fait mal.

Et si on peut discuter longue­ment du montant, il fallait bien sanc­tionner le Français pour ce geste qui comme nous l’a confié Arthur Rinderknech n’a pas la place sur un court de tennis.

Maintenant, on aime­rait que tout cela s’apaise et surtout qu’Hugo s’ex­prime sur le sujet, qu’il puisse répondre à son téléfon car on le sait bien, faute avouée est à moitié pardonnée