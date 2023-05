Sacré à Rome dimanche grâce à une victoire en finale contre Holger Rune, Daniil Medvedev a récu­péré ce lundi la deuxième place du clas­se­ment ATP, relé­guant Novak Djokovic sur la dernière marche du podium. Le Russe sait que cette posi­tion change beau­coup de choses juste avant Roland‐Garros (28 mai au 11 juin). Il l’ex­plique parfai­te­ment en confé­rence de presse.

« Si j’étais numéro 3 et que j’at­tei­gnais les demi‐finales de Roland‐Garros, je joue­rais certai­ne­ment contre Alcaraz ou Novak. Vous avez certai­ne­ment l’un d’entre eux dans votre tableau. Je pense que c’est mieux d’être numéro 2 et d’avoir cette chance. Carlos et moi ne pouvons nous jouer avant la finale, et Novak a 50% de chances de ne pas être dans ma partie de tableau. En même temps, je n’ai jamais été plus loin que les quarts de finale à Roland Garros. »