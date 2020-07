Les instances du tennis ont beau travailler sur leurs propositions pour les mesures qui vont être retenues pour le classement des joueurs et joueuses, cela ressemble à un véritable casse-tête. Si le gel paraît la solution la plus équitable et la plus logique, certains joueurs ont expliqué que s’ils revenaient sur le circuit, c’était pour gagner de l’argent, mais aussi des points.

De plus, comme il doit y avoir un Masters à la fin de l’année, il faut bien trouver une solution pour évaluer les performances et permettre aux huit meilleurs joueurs et joueuses de disputer la compétition.

Enfin, si un système est mis en place, il doit s’appliquer à tous, que ce soit sur le circuit ATP, WTA, ITF et là encore, le flou existe sur le redémarrage des catégories inférieures. Bref, on comprend aisément que l’ATP et la WTA prennent leur temps. De toute façon, la solution choisie fera forcément des mécontents.