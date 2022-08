Les forfaits à la dernière minute de Nadal et Djokovic entrainent une polémique inutile

Certains y voient un trai­te­ment de l’in­for­ma­tion tron­quée, d’autres ont décidé de plonger la tête la première histoire de rendre l’ac­tua­lité plus intéressante.

En effet, les forfaits de dernière minute de Novak Djokovic et Rafael Nadal ont entrainé une vive polémique.

D’abord parce que certains trouvent que cela n’est pas très fair play alors même que les deux cham­pions connais­saient leur situa­tion respec­tive qui sont tota­le­ment différentes.

Enfin, si Novak en a pris encore « plein la tête », certains obser­va­teurs consta­taient avec une certaine amer­tume que l’Espagnol jouit d’une certaine mansué­tude de la part de certains médias, donnée reve­nant au goût du jour et qui ne surprend fina­le­ment que les non initiés.

Au final, tout cela n’est qu’un débat stérile car le règle­ment de l’ATP permet des forfaits de ce type et si Rafa avait été certain de ne pas se rendre au Canada, il l’au­rait certai­ne­ment dit plus tôt.