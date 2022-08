Cette édition 2022 devrait marquer les esprits et l’his­toire du tennis. D’abord parce que Serena Williams va arrêter sa carrière mais aussi parce que le tableau messieurs pour­rait nous réserver des vraies surprises et pour­quoi pas un nouveau vain­queur de Grand Chelem.

L’an dernier, tous les fans étaient obnu­bilés par l’idée de voir si Nole allait réussir le fameux Grand Chelem calen­daire. Stoppé par la pres­sion et une inca­pa­cité de maitriser ses émotions, le Serbe avait fondu en larmes mais il était déja trop tard.

Danill était donc devenu le cham­pion et son avène­ment avait été fina­le­ment un peu passé sous « silence » suite à cette finale tron­quée. Pourtant ce titre était large­ment mérité et l’on pouvait alors penser que le Russe allait devenir l’un des piliers du circuit.

Cela est en partie vrai puisque Daniil est aujourd’hui numéro 1 mondial et en partie faux puisque cet US Open est plus qu’ou­vert que jamais.

C’est bien pour cela qu’il peut permettre au tour de basculer dans la fameuse aire des « descen­dants » mais pour y parvenir il faudra encore que les « teena­gers » aient la capa­cité d’écarté un certain Rafael Nadal.