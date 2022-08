Felix fait partie du bureau des joueurs de l’ATP et il a expliqué avoir mener une petite campagne de sensi­bi­li­sa­tion au sujet de la commu­nauté gay auprès du board pour l’ATP pour que les choses évoluent dans le bon sens.

« J’ai commencé à faire une enquête au sein de l’ATP sur la commu­nauté LGTBQ+. Il est impor­tant aujourd’hui d’être conscient de cela et d’avoir surtout l’es­prit ouvert, et l’ATP doit le faire, c’est néces­saire de nos jours. Je ne suis pas sûr d’en connaître la raison pour laquelle nous n’avons pas de joueurs ouver­te­ment homo­sexuels sur l’ATP Tour mais je pense qu’en tant que joueur, il faudra être très ouvert et très accueillant quand cela arri­vera. Statistiquement, il devrait y en avoir, mais pour l’ins­tant, ce n’est pas le cas »