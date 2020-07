La chaine Eurosport a misé sur les différentes exhibitions pour relancer le tennis à la télévision. Voici la programmation de la chaine sportive :

– 7 au 11 juillet : Thiem’s 7 à Kitzbühel, Eurosport 2 et Eurosport Player (dès 13 heures)

– 11 et 12 juillet : Final Four de l’UTS, Eurosport 1 et Eurosport Player (dès 17 heures)

– 13 au 19 juillet : Bett1Aces à Berlin, Eurosport 2 et Eurosport Player (dès 12 heures)