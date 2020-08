Maintenu malgré la crise sanitaire, l’US Open se déroulera dans des conditions spéciales du 31 août au 13 septembre. L’intégralité du tournoi sera diffusé en exclusivité sur Eurosport 1, Eurosport 2 et Eurosport Player pour plus de 220 heures de direct. La chaine sportive prendra l’antenne tous les jours dès 17 heures (sauf le 10 septembre à 21 heures). La finale féminine aura lieu le 12 septembre à 22 heures sur Eurosport 1 et la finale masculine le 13 septembre à 22 heures également sur Eurosport 1. L’émission Eurosport Tennis Club aura lieu tous les jours à 18 heures et sera présentée par Thomas Bihel et Géraldine Weber.