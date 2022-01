Le président de la Serbie, Aleksandar Vucic, a fait une décla­ra­tion devant les médias de son pays pour exprimer son senti­ment après la déci­sion prise par les auto­rités austra­liennes d’ex­pulser Novak Djokovic du terri­toire. Et il ne mâche pas ses mots.

« Nous sommes confrontés à un cas d’abus. Il y a eu une chasse aux sorcières contre une personne et contre tout un pays. Ils voulaient montrer à Novak comment fonc­tionne l’ordre mondial et ce qu’ils peuvent faire contre n’im­porte qui », a déclaré le président serbe dans des propos recueillis par l’agence espa­gnole EFE. « Dans les prochaines heures, nous verrons plus de person­na­lités commenter, mais il semble que ce sujet conti­nuera d’être brûlant dans les jours à venir. »