Sur le plateau d’Eurosport à Melbourne, Barbara Schett, ancienne 7e joueuse mondiale et consul­tante pendant toute la quin­zaine de l’Open d’Australie, est revenue sur l’abandon d’Elina Svitolina, ce lundi en huitièmes de finale, à cause d’une violente douleur au dos.

L’Ukrainienne, qui avait une occa­sion en or d’at­teindre la finale grâce à une partie de tableau libérée de la présence de la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, a quitté le court en larmes. Et pour l’ex‐joueuse autri­chienne, c’est juste­ment pour cette raison qu’elle a craqué.

« C’est une occa­sion manquée pour Svitolina, c’est pour­quoi elle est sortie du court en larmes, non pas à cause de son dos, mais à cause de cette occa­sion manquée. Contre Yastremska, elle aurait pu gagner. Cette partie de tableau s’est magni­fi­que­ment ouverte. »