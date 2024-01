Jannik Sinner s’est imposé ce mardi en trois manches face à Andrey Rublev, rejoi­gnant ainsi Novak Djokovic pour un énorme choc en demi‐finales de l’Open d’Australie.

Le jeune italien est impres­sion­nant, à tel point qu’il a même rejoint un podium assez pres­ti­gieux, en compa­gnie de Novak Djokovic et Rafael Nadal.

En effet, en attei­gnant le dernier carré du Grand Chelem austra­lien à 22 ans et 160 jours sans perdre le moindre set, le 4e joueur mondial est devenu le plus jeune joueur de l’ère Open à réaliser cet exploit avec l’Espagnol et le Serbe (tous les deux en 2008).

📊 A 22 ans et 160 jours, Jannik Sinner est le troi­sième plus jeune joueur de l’ère Open à s’être qualifié en 1⁄ 2 finale de l’Open d’Australie sans perdre le moindre set :

🇷🇸 Djokovic (2008)

🇪🇸 Nadal (2008)

🇮🇹 Sinner (2024) pic.twitter.com/i7ZfVxIKpR — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 23, 2024

Voilà de quoi illus­trer à la perfec­tion l’as­cen­sion fulgu­rante du joueur transalpin.