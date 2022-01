Benjamin Bonzi a réussi sa première dans le tableau prin­cipal de l’Open d’Australie. Il a battu en trois sets l’Allemand Peter Gojowczyk (82e mondial) : 6–3, 6–3, 6–3. Le Français atteint le 2e tour d’un Grand Chelem pour la quatrième fois de sa carrière, à 25 ans. En confé­rence de presse, Bonzi a confié prendre de plus en plus de confiance à ce niveau.

« C’était un bon match. C’est vrai que j’ai pas encore gagné beau­coup sur le grand circuit. Cela vient petit à petit. Je prends de plus en plus de repères. C’est impor­tant de gagner ces matchs‐là. Je prends de l’ex­pé­rience à ce niveau. Il faut le temps de passer ce cap‐là, de coller à ce niveau‐là. Je commence à prendre conscience que je suis à ma place, que les mecs ne sont pas injouables. Cela a été un match maîtrisé dans beau­coup de secteurs et on va essayer de se concen­trer sur le prochain. Faudra faire un bon match au 2e tour, être présent dans beau­coup de secteurs et ne pas laisser de place au hasard », a déclaré Bonzi, déjà tourné vers son prochain match contre Karen Khachanov.