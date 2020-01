Vainqueur de son 900e match en carrière face à Jan-Lennard Struff au premier tour de l’Open d’Australie, Novak Djokovic était particulièrement fier de ce record et a réaffirmé son amour pour ce sport : « Je ne connaissais pas du tout l’existence de cette statistique et je suis heureux de le savoir. Je suis très fier de toutes mes réalisations en tant que joueur de tennis et en même temps tout ce que j’ai combattu pour arriver ici. J’aime le tennis comme personne et chaque fois que je vais sur un court de tennis, c’est pour me battre sur chaque balle et d’essayer d’ajouter de nouvelles victoires. En obtenir 900 en tant que professionnel et le faire ici est sans aucun doute très spécial »