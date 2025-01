Alexander Zverev path for Australian open 2025 Title



R1‐ L Pouille

R2‐Martinez/Darderi

R3‐ Nick Kyrgios /Baez

R4‐Ugo Humbert/Fills

QF‐Tommy Paul/Casper Ruud

SF‐Alcaraz/Djokovic

F‑Sinner/Fritz/Medevdev



I thinks it’s an Fair draw!!



What you think #TeamSascha 💖 pic.twitter.com/UAmqMNzalc