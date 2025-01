🎾 Le tirage au sort des Français à l’Open d’Australie :



Ugo Humbert 🇫🇷 [14] vs Qualifié

Arthur Fils 🇫🇷 [20] vs Virtanen 🇫🇮

Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 [30] vs Gaël Monfils 🇫🇷

Alex Müller 🇫🇷 vs Borges 🇵🇹

Arthur Rinderknech 🇫🇷 vs Tiafoe 🇺🇸 [17]

Corentin Moutet 🇫🇷 vs Popyrin 🇦🇺…