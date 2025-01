Andy Roddick était parti­cu­liè­re­ment remonté contre Nick Kyrgios à l’oc­ca­sion du dernier épisode de son podcast.

Alors que l’Australien multi­plie les attaques envers Jannik Sinner concer­nant son contrôle anti­do­page positif, l’an­cien numéro 1 mondial a décidé de le mettre face à ses contra­dic­tions en faisant notam­ment allu­sion à une affaire judi­ciaire pour laquelle Kyrgios a plaidé coupable.

« Tu es quel­qu’un qui a plaidé coupable d’avoir agressé sexuel­le­ment sa petite amie, et ici vous voulez que les gens comprennent votre contexte, en disant que vous étiez dans un mauvais endroit, que vous étiez sous l’emprise de la drogue. C’est vrai : tu seras pour toujours le type qui a plaidé coupable d’avoir agressé sexuel­le­ment une femme, tout comme Sinner sera pour toujours le type qui a été testé positif à un contrôle anti­do­page. Maintenant, choisissons‐nous de donner un contexte à vos actions ou non ? Je ne fran­chi­rais jamais la ligne que tu as fran­chie, mais tu as toujours voulu que les gens comprennent le moment et l’en­droit de ta vie où cela s’est produit : cela ne le rend pas accep­table, mais tu as essayé de montrer que ce n’est pas toi, que tu n’es pas un harce­leur. Tu as toujours dit que tu avais souf­fert des inti­mi­da­tions (à l’école, ndlr), que tu avais souf­fert menta­le­ment des abus que tu avais reçus de la presse et des commen­taires des gens. et main­te­nant, que fais‐tu ? Tu accuses de dopage et tu veux que les gens comprennent que ce que tu as fait était dû aux inti­mi­da­tions que tu as subies ? C’est de la pure hypocrisie. »