Cet Open d’Australie ne ressemble déjà à aucun autre.

Le tirage au sort a bien eu lieu ce jeudi, avec 1h30 de retard. Craig Tiley, le patron de Tennis Australia, n’a répondu à aucune ques­tion. Et le ministre austra­lien de l’Immigration n’a toujours pas scellé le sort de Novak Djokovic.

Le nom du numéro 1 mondial est donc bel et bien sorti lors de la céré­monie. Et Nole a sûre­ment été soulagé de savoir, que s’il pouvait disputer le premier Grand Chelem de l’année, il affron­te­rait Miomir Kecmanovic au 1er tour. Il redou­tait sûre­ment cette entrée en lice, durant laquelle le public austra­lien pour­rait se montrer hostile par exemple. Mais il défiera un compa­triote et surtout un ami, qu’il connaît parfai­te­ment, et qui ne devrait pas trop lui donner de fil à retordre. A priori.

De quoi rassurer Novak Djokovic avant d’en­chaîner contre Tommy Paul ou un qualifié. Il pour­suivra norma­le­ment sa route contre Lorenzo Sonego, avant de poten­tiel­le­ment retrouver Gaël Monfils en 8es de finale.

En quarts de finale, Mattéo Berrettini se dres­se­rait sur sa route, encore une fois en Grand Chelem. Enfin en demi‐finales, un 59e duel entre Djokovic et Rafael Nadal pour­rait avoir lieu, même si Alexander Zverev compte bien en priver les fans de tennis.

Si tout s’est bien passé, Nole dispu­te­rait une nouvelle finale contre Daniil Medvedev, à moins que Stefanos Tsitsipas n’ait tiré son épingle du jeu.

Djokovic sait ce qu’il lui reste à faire, s’il n’est pas expulsé d’Australie d’ici la fin de semaine.

Parcours poten­tiel de Novak Djokovic :

Djokovic’s path to 10th Australian Open title :



R1 Kecmanovic

R2 Paul/Q

R3 Sonego

R4 Monfils

QF Berrettini

SF Nadal/Zverev

F Medvedev/Tsitsipas — Luigi Gatto (@gigicat7_) January 13, 2022

Quarts de finale potentiels :

Potential 2022 #AusOpen men’s singles quarter‐finals…



🇷🇸 Djokovic v 🇮🇹 Berrettini

🇩🇪 Zverev v 🇪🇸 Nadal



🇬🇷 Tsitsipas v 🇳🇴 Ruud

🇷🇺 Medvedev v 🇷🇺 Rublev — Tennis TV (@TennisTV) January 13, 2022

Tableau complet de l’Open d’Australie 2022 :