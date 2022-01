Bien des fois durant sa carrière, Andy Murray nous a habitué a remporter des matchs longs et éprou­vants, comme s’il avait presque besoin de cela pour se surpasser et fina­le­ment déve­lopper son meilleur tennis.

Ce mercredi, en huitièmes de finale du tournoi de Sydney, le Britannique a réci­divé en venant à bout de Nikoloz Basilashvili après une bataille de 3h15 de jeu : 6–7(4), 7–6(3), 6–3. En confé­rence de presse d’après match, l’an­cien numéro 1 mondial a souligné l’im­por­tance de ce type de match pour sa confiance même s’il aurait évidem­ment aimé gagner en moins de temps.

« Être sur le court aussi long­temps est une bonne chose, même si j’au­rais aimé conclure le match plus tôt. Physiquement, je me suis bien senti, je n’étais pas trop épuisé malgré l’hu­mi­dité et mon corps a bien réagi. Mais oui, il est clair qu’il n’est pas facile de jouer un match comme celui‐ci, si long, finis­sant tard. J’ai couru toute la journée jusqu’à ce que mon match arrive. Aujourd’hui, je suis content de la façon dont j’ai tout géré, mais j’au­rais préféré qu’il soit plus court, même si cela me donne plus de confiance. À la fin, il me restait même un peu d’es­sence dans le réservoir. »