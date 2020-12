Les duos d’entraînement commencent à se constituer pour la première semaine de quarantaine à Melbourne, avant l’ATP Cup et l’Open d’Australie. Nous savions déjà que Rafael Nadal allait partager le court avec Jannik Sinner, puis Diego Schwartzman et Stanislas Wawrinka. Selon les informations qui circulent, les autres devraient être : Rublev-Zverev, Djokovic-Krajinovic, Auger-Aliassime-Dimitrov, Edmund-Khachanov et Goffin-Dimitrov. Et en deuxième semaine, Andrey Rublev, Alexander Zverev, Dominic Thiem et Dennis Novak seront ensemble. De quoi bien monter en puissance…