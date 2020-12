Les votes furent très serrés pour l’élection de la joueuse de l’année 2020. Vous avez finalement désigné à 33 % Sofia Kenin. Cela s’est joué dans un mouchoir de poche avec Iga Swiatek (29 %), gagnante de Roland-Garros à 19 ans et déjà couronnée du titre de révélation de l’année. La lauréate américaine a elle remporté l’Open d’Australie en début d’année et l’a terminée par une finale à Roland-Garros. Elle a également été titrée à Lyon en mars et a atteint les huitièmes de finale à l’US Open. Elle a été la joueuse la plus régulière en 2020.

Naomi Osaka, sacrée à New York, complète le podium avec 20 % des suffrages. Victoria Azarenka, auteure d’un merveilleux come-back fin août après un an sans gagner est quatrième (18 %).