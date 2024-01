Jack Draper a connu un premier tour compliqué cette nuit, mais s’est fina­le­ment défait de Marcos Giron (66e) en cinq manches.

Le Britannique est cepen­dant telle­ment allé au bout de lui‐même qu’il a dû aller vomir dans une poubelle juste après avoir serré la main de son adversaire.

En confé­rence de presse, le Britannique est revenu sur ce moment un peu gênant…

« C’était bizarre. J’ai évidem­ment joué un point très long, c’était peut‐être une sorte de réac­tion au fait de fina­le­ment fran­chir la ligne d’ar­rivée. Je ne sais pas. Je me sentais un peu mal parce que je venais de battre le gars, et je me disais, ‘je dois te serrer la main, mon pote, mais il faut que j’aille à cette poubelle !’ (rires) »

Le Britannique retrou­vera Tommy Paul au prochain tour, adver­saire qu’il avait battu pas plus tard que la semaine dernière, du côté d’Adélaïde.