Visiblement très impres­sionné par la pres­ta­tion de Jannik Sinner en finale de l’Open d’Australie ce dimanche et par son troi­sième sacre en Grand Chelem, Fabrice Santoro, après avoir estimé que la domi­na­tion actuelle de l’Italien sur dur pouvait être comparée à celles de Roger Federer et Novak Djokovic, a cette fois évoqué sa manière de gérer la pres­sion avec son affaire de dopage.

« Ça c’est mons­trueux, énorme. Ça concerne le n° 1 mondial qui a déjà une pres­sion 1 000 fois supé­rieure aux autres par son statut. Avec des ques­tions assez récur­rentes des jour­na­listes sur le sujet, et c’est normal. C’est là où on peut se dire qu’il est plus germa­nique que latin. Il répond toujours de façon très posée. L’année dernière, on se disait qu’avec ce qui venait de lui tomber sur la tête, la tournée améri­caine allait être une catas­trophe ; résultat, il fait le doublé Cincinnati‐US Open et depuis que sa suspen­sion a été révélée, il n’a perdu qu’un seul match. C’est inhu­main. Et pour autant, je pense qu’il est conscient des risques qu’il encourt. Il est informé, il sait comment ça se passe, il connaît les options, parmi lesquelles il y a une suspen­sion éven­tuelle », a déclaré Santoro chez nos confrères de L’Équipe.