Les fans de tennis vont être ravis.

Alors que la célèbre chaîne gratuite améri­caine, Tennis Channel, vient d’an­noncer son implan­ta­tion en France dès ce lundi avec la diffu­sion de l’ATP 250 de Montpellier, on a appris que Benoît Paire, actuel 410e mondial et sèche­ment battu au premier tour des quali­fi­ca­tions dans l’Hérault, fera partie de l’équipe de consul­tants aux côtés notam­ment de Julien Benneteau.

Julien Bergeaud, respon­sable de la chaîne en France, précise même que « Benoit Paire commen­tera le match face caméra pour donner l’im­pres­sion aux fans de regarder la partie entre amis. »

La première chaîne 100% tennis @TennisChannel arrive en France, et en gratuit ! C’est pour aujourd’hui, avec le tournoi ATP 250 de Montpellier, @OpenOccitanie 3 matchs dont le choc @ArthurCazauxOff @stanwawrinka à suivre sur SamsungTVplus, aux com @julienbenneteau @benoitpaire pic.twitter.com/v57cu59FkH — Frédéric Verdier 🎾⚽️🎭🎫🎸📖 (@FredVerdier) January 27, 2025

À bientôt 36 ans (le 8 mai prochain), l’Avignonnais, même s’il espère toujours remonter au clas­se­ment, semble de plus en plus proche de la sortie. Et d’une nouvelle carrière de consultant ?