Présent ce dimanche sur le plateau d’Eurosport suite à la victoire de Jannik Sinner face à Alexander Zverev en finale de l’Open d’Australie, John McEnroe, après avoir expliqué que l’Allemand était plat comme une crêpe, a tenu à rendre un hommage appuyé à Novak Djokovic.

« Je dois dire une chose : il faut vrai­ment rendre hommage à Novak Djokovic car il a forcé Carlos Alcaraz et Jannik Sinner à s’amé­liorer. Ils se rendent compte à quel point il est bon et l’est toujours. Et il l’a montré lorsqu’il a fait déjouer Alcaraz. Nous parlons de la relève. Je pense que nous la voyons enfin pour de vrai. Soyons réalistes, ce sont Sinner et Alcaraz qui ont remporté les quatre cinq derniers tour­nois du Grand Chelem. Maintenant que Sinner a gagné un autre combat, nous allons main­te­nant nous demander qui sera le troi­sième ou le quatrième. Est‐ce que ce sera un Américain ? Quand Joao Fonseca va‐t‐il percer ? Jakub Mensik peut‐il faire quelque chose de grand ? Mais bon sang, on dirait que ces deux‐là vont dominer. »