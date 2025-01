Invité à s’ex­primer chez nos confrères de L’Équipe suite au deuxième sacre d’af­filée de Jannik Sinner à l’Open d’Australie, vain­queur ce dimanche d’Alexander Zverev en finale, Fabrice Santoro n’a pas hésité à comparer l’ac­tuel domi­na­tion du numéro 1 mondial sur dur à celles de Roger Federer et Novak Djokovic. Rien que ça.

« Surtout, la dernière fois que Sinner a perdu un match sans gagner un set remonte à novembre 2023 contre Djokovic en finale du Masters (défaite 6–3, 6–3). L’année dernière, quand il a perdu en Grand Chelem, il est allé au cinquième à chaque fois et sur les autres tour­nois il est allé au troi­sième à chaque fois. Il n’a jamais quitté le terrain sans gagner au moins un set depuis 14 mois, ce qui est énorme. Et très révé­la­teur. C’est du niveau de la grande domi­na­tion de Federer en 2004–2006 ou Djokovic 2011 et je ne suis pas sûr qu’ils aient fait aussi bien voire mieux. »