Alors qu’Alexander Zverev s’est une nouvelle fois incliné en finale d’un tournoi du Grand Chelem, ce dimanche à l’Open d’Australie (battu en trois sets par Jannik Sinner), de nombreux spécia­listes s’in­ter­rogent sur la pres­ta­tion de l’Allemand qui a livré une pale copie, autant d’un point de vue tennis­tique que mental.

Et après le constat assez sévère mais juste de John McEnroe, c’est au tour d’une autre légende de donner son point de vue. Et force est de constater que Mats Wilander a de sérieux doutes sur la déter­mi­na­tion de l’ac­tuel 2e joueur mondial.

« Je commence à me demander si Zverev a encore foi en lui‐même. Quand je vois cette perfor­mance, pas en termes de frappe de balle ou de tactique, mais en termes d’ap­port émotionnel, je commence à me le demander. Je suis sûr qu’il y croit en début de match, mais il faut y croire au troi­sième set, quand on gagne le premier point du dernier jeu. Il faut bluffer son adver­saire et quand il ne le fait pas, cela m’in­quiète, pour être honnête. »